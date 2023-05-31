總統府昨公布4位司法院大法官被提名人，其中包含太陽花學運律師尤伯祥，但民進黨立委蘇治芬昨晚質疑尤伯祥過去曾教唆證人做偽證；對此，民進黨團立院幹事長鄭運鵬表示，大法官會在臨時會處理提名的程序，包含公聽會和接受全院聯席會審查和投票，現階段會有許多對於被提名人的看法。

昨晚間蘇治芬轉貼，20年前在前雲林縣長張榮味涉及林內焚化爐貪污案件中，負責審理此案的審判長康樹正的PO文，內容節錄部分判決書內容；蘇治芬也稱「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」

鄭運鵬指出，媒體上和法界都會有不同指教，尤伯翔是被提名人，未來公聽會審查上他們當事人也會說明，無法代表他們說明；至於民進黨出現對於大法官不同聲音會不會影響到6月的大法官投票？民進黨立委劉世芳表示，我們提名大法官程序最重要的一關，是送到立法院投票表決，被提名人一定要面對立委質詢。

劉世芳指出，希望被提名人自己蒐集資料，可以在議場公開回應所有質疑，爭取多數票才會過關，目前為止外界指責聲音出來，表示提名程序是公開透明，要經得起考驗；鄭運鵬則說，被提名人都會理解他們會面臨什麼考驗，相信屆時會給外界最完整的說明。