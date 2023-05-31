呂玉玲初選勝出 代表國民黨拚4連霸

國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，經3家公司於5月28、29、30日連3天晚上民調，最後由現任立委呂玉玲以51.89％贏過議員黃敬平的48.11％，將代表國民黨拚4連霸，她親自出席民調公布會，感謝鄉親和議員同志支持，但最重要決戰點是明年初，她相信桃園贏、台灣一定贏，她會守住龍潭平鎮這一席，努力讓國會過半、重返執政，黃敬平則委由祕書出席。

國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選風波不斷，現任立委呂玉玲，面臨桃園市議員黃敬平和舒翠玲挑戰，初選三腳督讓該區成藍營全桃最激烈戰區，堪稱「火藥庫」，經市長張善政協調下，舒翠玲以團結為由宣布退出初選，留下呂玉玲和黃敬平PK，但黃敬平在初選前4天以初選民調題目不公，認為「要做掉他」，到桃園法院遞狀聲請假處分暫停執行初選民調。

因市黨部未收到法院裁定，按原計畫於5月28、29、30日連3天晚上民調，經3家民調公司統計，最後由呂玉玲以51.89％勝出，黃敬平則拿下48.11％。

「挺好的，勝利了！」呂玉玲親自出席民調發布記者會，她謝謝平鎮龍潭鄉親、立院同事和議會同志支持，尤其是議員舒翠玲、徐玉樹、劉熒隆，和她的團隊一起日夜用行動力相挺，她才能在激烈的初選中贏得勝利，但最重要決戰點是明年初2024大選，她相信桃園贏、台灣就一定贏，她會守住龍潭平鎮這一席，也會努力讓國會過半，最重要是重返執政。

黃敬平則委由祕書王興均出席，他轉述黃敬平說法，初選非常激烈，大家都很努力，相信初選過後國民黨會更團結，為總統立委大選爭取最大勝利。