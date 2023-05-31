俄羅斯首都莫斯科昨（30）日罕見遭到無人機襲擊，導致多棟建築「輕微」毀損。俄國總統普丁指控烏克蘭發動「恐怖攻擊」，並稱已擊落8架無人機。外媒報導，其中一架疑為烏製UJ-22無人機，不過澤倫斯基幕僚否認直接涉入這次攻擊。美國白宮則表示仍在調查整起事件，但不支持基輔對俄羅斯境內發動攻擊。

根據英國《衛報》報導，莫斯科30日遭遇發動戰爭以來、最大規模的無人機攻擊，造成近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）部分高樓受損，2人受傷。普丁的一座官邸也位於該區。

報導指出，其中一架發動攻擊的無人機似乎是烏克蘭UkrJet公司製造的UJ-22無人機，航程約為800公里，可飛行至少6小時，有效荷載能力達20公斤，跑道長度需求為100公尺。

莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，造成近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）部分高樓受損。圖為現場的烏克蘭無人機殘骸。（圖／美聯社）
莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，造成近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）部分高樓受損。圖為現場的烏克蘭無人機殘骸。（圖／美聯社）

從昨天現場遭到破壞的程度來看，烏製無人機的荷載能力遠遠不及俄羅斯所使用的伊朗製神風（kamikaze）無人機，這說明烏克蘭要不是部署能力還不足，要不就是刻意選擇不造成更大破壞。

俄羅斯首都莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，導致多棟建築毀損但程度輕微，另有2人受傷。（圖／路透）
俄羅斯首都莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，導致多棟建築毀損但程度輕微，另有2人受傷。（圖／路透）

報導指出，這次烏克蘭的攻擊行為更像是一種「心理戰」，目的是要把戰爭帶到莫斯科，證明烏軍有深入打擊的能力。對不少俄國菁英階層來說，俄烏戰爭至今依然只是遙遠的新聞事件。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認基輔當局與這次攻擊有直接關聯，但他也表示「我們樂見此事發生，並預期未來還會有更多類似事件」。

美國白宮則表示，提供基輔軍援的目的旨在協助烏克蘭人奪回自己的土地，重申「不支持在俄羅斯境內發動攻擊」。

文章來源：Who was behind Moscow drone attacks and what do they mean for Ukraine war?
文章來源：Live: Ukraine denies accusations of involvement in Moscow drone attacks
文章來源：White House says it does not support attacks inside Russia

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