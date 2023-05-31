俄羅斯首都莫斯科昨（30）日罕見遭到無人機襲擊，導致多棟建築「輕微」毀損。俄國總統普丁指控烏克蘭發動「恐怖攻擊」，並稱已擊落8架無人機。外媒報導，其中一架疑為烏製UJ-22無人機，不過澤倫斯基幕僚否認直接涉入這次攻擊。美國白宮則表示仍在調查整起事件，但不支持基輔對俄羅斯境內發動攻擊。

根據英國《衛報》報導，莫斯科30日遭遇發動戰爭以來、最大規模的無人機攻擊，造成近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）部分高樓受損，2人受傷。普丁的一座官邸也位於該區。

Commenting on today’s drone attacks against Moscow, Putin stated that the “Kyiv regime is terrorist as it attacks residential buildings.”



Moscow residents said they “are on edge and don’t know what do to about it”



Putin and his people should take a look into the mirror… pic.twitter.com/CRhK71UBiI — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2023

報導指出，其中一架發動攻擊的無人機似乎是烏克蘭UkrJet公司製造的UJ-22無人機，航程約為800公里，可飛行至少6小時，有效荷載能力達20公斤，跑道長度需求為100公尺。

莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，造成近郊的富人區魯布留夫卡（Rublyovka）部分高樓受損。圖為現場的烏克蘭無人機殘骸。（圖／美聯社）

從昨天現場遭到破壞的程度來看，烏製無人機的荷載能力遠遠不及俄羅斯所使用的伊朗製神風（kamikaze）無人機，這說明烏克蘭要不是部署能力還不足，要不就是刻意選擇不造成更大破壞。

俄羅斯首都莫斯科30日罕見遭到無人機襲擊，導致多棟建築毀損但程度輕微，另有2人受傷。（圖／路透）

報導指出，這次烏克蘭的攻擊行為更像是一種「心理戰」，目的是要把戰爭帶到莫斯科，證明烏軍有深入打擊的能力。對不少俄國菁英階層來說，俄烏戰爭至今依然只是遙遠的新聞事件。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認基輔當局與這次攻擊有直接關聯，但他也表示「我們樂見此事發生，並預期未來還會有更多類似事件」。

美國白宮則表示，提供基輔軍援的目的旨在協助烏克蘭人奪回自己的土地，重申「不支持在俄羅斯境內發動攻擊」。