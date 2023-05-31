過去三年全球基金對韓股多站賣方，不過今年來卻轉賣為買，對韓股淨買超金額達99億美元。HI投資顧問公司指出，自5月中旬以來，外資持續買進韓股，它把此歸因為對美國經濟的憂慮減緩，半導體業出現改善與日股多頭走勢等。

kospi指數30日在電子股助陣下，收盤曾衝上近一年新高。至於31日早盤持續走高，上漲近0.3％。