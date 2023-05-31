30日先發首打席遭觸身球伺候的大谷翔平，今（31日）則以場上表現回應對手，大谷在比賽中猛敲435英呎（約132公尺）大號全壘打，本季第13轟出爐，也是本季白襪主場最遠的一轟。
大谷翔平擔任天使先發第3棒指定打擊，4局上為該局首位打者，白襪先發王牌吉歐力托（Lucas Giolito）迅速取得兩好球優勢，投捕搭檔接著打算吊高球吸引大谷出棒，只不過球的進壘位置在好球帶2號位，大谷翔平猛力一揮，擊球初速高達110英哩（約177公里），小白球輕鬆越過中外野大牆，這發陽春彈也讓天使取得2比1超前。
賽前近16個打數只出現1支安打，大谷翔平第13轟暫時終結了近期低潮，這也是他大聯盟生涯第140支全壘打，根據美媒《ESPN Stats & Info》推特，大谷這發大號全壘打為本季白襪主場保證率球場（Guaranteed Rate Field）最遠的一轟，再次秀出無窮的怪力。
此外這也是大谷翔平生涯碰上白襪的第10發全壘打，為非同區球隊中最多，對戰夯出最多轟的球隊則為運動家的18轟，其次為遊騎兵、水手的14轟，太空人11轟。不過大谷生涯（至少對戰超過20場以上）打得最順手的球隊為光芒，對戰打擊率為3成68，另有8轟、20分打點。
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