Good evening from Shohei Ohtani. 🤯 pic.twitter.com/KEMOeGDosK — MLB (@MLB) May 31, 2023

Shohei Ohtani hits a 435-ft HR against the White Sox, the longest HR at Guaranteed Rate Field this season.



It was the 10th of his career vs the White Sox, his most vs any team not in the AL West. pic.twitter.com/kC5OKZzF5Q — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 31, 2023

30日先發首打席遭觸身球伺候的大谷翔平，今（31日）則以場上表現回應對手，大谷在比賽中猛敲435英呎（約132公尺）大號全壘打，本季第13轟出爐，也是本季白襪主場最遠的一轟。

大谷翔平擔任天使先發第3棒指定打擊，4局上為該局首位打者，白襪先發王牌吉歐力托（Lucas Giolito）迅速取得兩好球優勢，投捕搭檔接著打算吊高球吸引大谷出棒，只不過球的進壘位置在好球帶2號位，大谷翔平猛力一揮，擊球初速高達110英哩（約177公里），小白球輕鬆越過中外野大牆，這發陽春彈也讓天使取得2比1超前。

賽前近16個打數只出現1支安打，大谷翔平第13轟暫時終結了近期低潮，這也是他大聯盟生涯第140支全壘打，根據美媒《ESPN Stats & Info》推特，大谷這發大號全壘打為本季白襪主場保證率球場（Guaranteed Rate Field）最遠的一轟，再次秀出無窮的怪力。

此外這也是大谷翔平生涯碰上白襪的第10發全壘打，為非同區球隊中最多，對戰夯出最多轟的球隊則為運動家的18轟，其次為遊騎兵、水手的14轟，太空人11轟。不過大谷生涯（至少對戰超過20場以上）打得最順手的球隊為光芒，對戰打擊率為3成68，另有8轟、20分打點。