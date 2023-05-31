東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦日前參加訓練班開課儀式。(東方風能公司提供)

發展綠能，台灣近幾年積極推動離岸風電，產業相關人力需求大增，為協助有志投入離岸風場作業的民眾擁有專業能力，也解決產業人才缺口，東方風能科技公司攜手海洋大學開設「乙級船員航海科養成訓練專班」，首期有20名參與培訓，只要接受392小時訓練，結訓立即銜接就業市場，月薪上看5至7萬。

沃旭能源針對離岸風場的開發、建置、運維到除役擁有豐富經驗，該公司指出，離岸風場的開發、建造到運作前後超過25年維護，這段期間需要不同的船隻，分別負責調查、運輸及施工、安全維護、補給等任務，船員則扮演重要角色。

無奈的是，過去海洋大學海事發展與訓練中心開設的課程多為訓練甲級船員及航運高階人才，較欠缺對中低階船員的訓練課程，為此東方風能與海洋大學合作，首次開設「乙級船員航海科養成訓練專班」，主要目標為培訓合格的風電作業船乙級船員，課程中並聘請資深船長分享豐富的航海資料，並進行實作演練。

參與訓練的20名學員訓練費用全免，且只要完成訓練，並通過交通部航港局乙級船員航海科及助理級航行當值的要求且取得乙級船員資格，即可獲發保全職責證書、保全意識證書，並在完成實習後可取得救生艇筏及救難艇操縱證書與助理級航行當值證書。

東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦說，沃旭能源在2018年獲配大彰化離岸風場共1.82GW併網容量，不但協助推動台灣能源轉型，也透過大規模風場創造在地社區價值、協助供應鏈發展及培育人才，這次透過培育乙級船員盼建立離岸風電產業人才庫，同時協助彰化漁民轉型，感謝沃旭能源贊助全部訓練費用。