《華爾街日報》30日報導，中國和印度在最近幾週互相驅逐對方的記者。新德里本月拒絕為在該國的最後兩名中國官媒記者續簽簽證，這兩位記者分別來自新華社和中國中央電視台。

今年年初，印度媒體還有四名駐中國記者。報導引述一位未具名的中國官員說，他們當中至少有兩人還沒有獲得返回中國的簽證。消息人士說，第三名記者本月被告知他的記者證已被吊銷，但他人目前仍在中國。

報導稱，這些對等的舉動可能會加劇中印之間的矛盾，自從2020年6月在有爭議的中印邊境發生致命衝突以來，兩國關係已經惡化。自那時起，兩國之間一度回暖的關係變得緊張起來，演變成一場範圍廣泛的雙邊爭端。

據消息人士稱，最後兩名中國官媒的記者在簽證到期後已經離開印度。其中一些消息人士說，現在印度已經沒有中國官媒的記者，這可能是自1980年代以來的首次。

中國同樣取消了印度駐華記者的記者證。消息人士說，上個月，印度最大的報紙之一《印度人報》（The Hindu）和印度廣播公司（Prasar Bharati）的記者，在中國境外旅行時被禁止返回該國，而《印度斯坦時報》（Hindustan Times）的一名記者本月被告知其記者證已被吊銷。

印度外交部發言人拒絕討論個別記者的簽證細節。他說，自己在4月份的評論中曾提到，中國記者仍在印度工作，印度政府希望中國允許印度記者在當地工作。