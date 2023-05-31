一名羅姓職業軍人2011年起與林姓女子以結婚為前提交往，林女希望羅男每個月至少匯款2萬元當作結婚基金，不料，雙方交往近10年，羅男才發現林女早已結婚生子，因此憤而提告要求返還316萬8500元，台中地院審理後，判林女應返還贈與款項，可上訴。鄉民們也在PTT上發文討論結婚基金議題。

軍人10年匯316萬當結婚基金 才知女友已婚

根據判決書，羅男主張，在2008、2009年間和林女透過網路聊天室認識，並在2011年間相約見面，雙方互有好感，進而交往成為男女朋友，羅男提到林女希望為結婚做打算，並要求他每月至少匯2萬元存做「結婚基金」，他便於將近10年間，存了316萬8500元。

後來羅男發現林女其實已經結婚生子，也沒有意願離婚並與他共組家庭，因此要求返還贈與款項。林女辯稱，羅男早知自己已婚，得知她家境不佳，還單方面主動匯款，希望雙方持續戀愛關係。法官說明，羅男與林女是以結婚為前提交往，如果不是因為相信兩人日後會結婚，羅男怎麼會在知道林女已婚有子女、每個月僅見一次面的情況下，持續匯款將近10年，最終不採信林女的說詞，判她應返還男方316萬8500元，全案仍可上訴。

「結婚基金」怎麼存有保障？網推薦：「聯名戶」

針對「結婚基金」議題，有網友發文表示，「既然想存結婚基金又怕把錢花完，為何不用自己的名字另外開一個帳號，每個月就自己先把錢存進去，為何要把錢先交給對方呢？若是因安全感問題，將錢交給另一半，最後出狀況後續就會變得非常麻煩，要不就摸摸鼻子認了，要不就得走程序複雜的法律程序，想想就算是結婚基金，似乎還是各存各的錢比較好」。

問題拋出後，其他人紛紛認同，「各存各的，沒結婚也還有錢」、「十幾年前就看過了，室友跟男朋友分手不還結婚基金，認為那是他的補償，我怎麼勸都沒用，誰的錢就誰的錢，什麼共同帳戶，最後都淪為騙局比較多」、「沒結婚前不要碰對方錢」、「沒結婚本來就各存各的就好，設這個根本沒什麼意義」。

若是真的必要一起開戶當結婚基金，有網友建議，不要只放在某一方那邊，可以直接開「聯名戶」，兩個人名字都在上面，做任何事情都需要兩位的印章，沒有提款卡也沒有網路銀行，就不會被任意提款取用了。