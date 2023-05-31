綜藝天王吳宗憲的兒子「鹿希派」（吳睿軒）畢業於美國波士頓伯克利音樂學院，擁有音樂天賦的他回台後也以作詞、作曲人之姿進入演藝圈，後續因為在PTT上宣揚炸台北市政府、吸食大麻引發爭議。最近參與Netflix影集《嗨！營業中》第2季的鹿希派，除了演藝事業受到關注，目前也貌似揮別過去情傷，被直擊陪24歲「初戀系校花」遛狗散步。

鹿希派揮別舊情迎新歡？遭爆與盧鼎惠甜蜜遛狗、十指緊扣去咖啡廳

據《鏡週刊》報導，21日鹿希派與17人氣直播主盧鼎惠邊散步聊天邊遛蘇格蘭牧羊犬，中途兩人也不忘發揮公德心，撿拾愛犬遺留的狗便，22日盧鼎惠獨自出門遛狗後返回鹿希派住家，23日鹿希派與盧鼎惠十指緊扣、穿著情侶裝前往咖啡廳，兩人疑似正在熱戀中。

「初戀系校花」盧鼎惠是誰？

外界也好奇盧鼎惠到底是誰？事實上，盧鼎惠綽號「豬血糕」，為17直播的人氣直播主，除了先前在《校花點點名》節目中被大家稱為「初戀系校花」，本人還透露自己喜歡看鬼片、逛鬼屋，甚至也喜歡睡覺，最長曾睡到20個小時，好友打上百通電話都未能把她叫醒。

鹿希派加入《嗨！營業中》燒乾鍋！炎亞綸：你那個是巫師湯吧

鹿希派近日宣布加入《嗨！營業中》第2季，日前沒有控制好火侯，導致鍋子乾燒瘋狂冒煙，姚元浩在旁看到傻眼表示「鍋子要燒起來」，一旁的莎莎也好心提醒「那邊煙很大欸」，不過鹿希派仍堅持自己的作法把料理煮完，炎亞綸看到也笑稱「你那個是巫師湯吧」，儘管成果不如預期，但還是被稱讚「魚肉的熟度拿捏得蠻好」，如今被爆出與盧鼎惠熱戀中，拓展演藝圈事業之餘，也兼顧了愛情。