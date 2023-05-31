搬家是一項浩大的工程，日前有網友發問，因買了新房準備將舊家賣掉，不知舊家具要留著一起賣還是清空？

他問：賣房二手家具該留還丟？

原PO在「買房知識家 A你的Q」提問：「買新房子要搬家，舊的房子要賣掉，請問舊房子裡面的家具要留著，還是要全部清掉呢？」他表示，因為舊家使用的家具在新家用不到，即便搬過去也會多佔空間，才會想要處理掉。

原PO心想若舊家具能留著跟房子一起賣，說不定還能提高成交價，此外，他也好奇，若要清空賣，應該把內部整理好、全室油漆，還是搬空之後就不管他了？

過來人一面倒：「清空」

貼文一出，大部分網友紛紛建議，「我的做法是清空、全室油漆、清潔公司～賣價會讓人滿意」、「清空比較好，視覺空間也空曠，最近買的二手屋也是留家具，還要藉此加價，但家具風格真的不能接受，最後還是拜託找人搬走（屋主認為送給我們是寶，但我們覺得是垃圾XD）」、「淨空賣屋看起來空間大」、「淨空，這是我賣房多年經驗」、「清空賣，賣相比較好，提高成功率。雜物多看起來很擁擠狹窄，拉低出價」、「網路便宜讓給需要的人自取吧，結善緣！空屋打掃乾淨油漆自己塗一下空間大看了舒服」。

但也有網友認為，「先放著賣，有傢俱大多是加分，而且二手傢俱不值錢，或是請人清掉又是一筆費用」、「我之前賣掉有裝潢且很少住的10年電梯大廈房，家具桌椅都留下，新屋主有想要的留下，其他不要的仲介公司業務員會幫忙處理運走！」

廢棄家具回收方式

整理出來的大型家具可以怎麼回收呢？

1、各縣市政府環保局

由環保局回收是最直接的辦法，民眾可提早至少一天撥打專線向各縣市環保局或轄區清潔隊聯繫，並告知要回收的廢棄物有哪些，接著約定收運地點及時間即可。市府環保局回收清運通常不需收取費用，但如果數量過多有可能酌收1000至2000元，具體依照各縣市公告政策為主。

2、民營業者

請民營業者清運可以事先上官網查詢收費及清運方式，或者致電詢問，部分公司可以提供到府回收的服務，具體依照各家業者而定。

廢棄家電回收

1.各縣市政府環保局

家裡不需要的家電用品，像是電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機、立燈、落地燈、電風扇等，或者電腦、主機板、筆記型電腦、鍵盤等3C產品，可與轄區清潔隊預約，將廢棄家電搬至約定好的時間、地點交由清潔隊清運，不需付費。

2.廢四機逆向回收

依據政策規範，民眾不管是在傳統家電販售業者或是連鎖家店販售通路，只要購買冷暖氣機、電視機、電冰箱、洗衣機等四種新機，業者都應該協助提供廢四機的逆向回收服務，免費替買家搬運需要回收的舊家電。

3.回收業者

另外還可以上資源回收網，至回收處理業登記專區，透過回收處理業查詢查找回收業者資料，由回收商協助處理；或者自行尋找民營業者諮詢到府回收等服務。

公益捐贈平台

►iGoods愛物資

iGoods愛物資為線上物資分享平台，有意願捐贈物資的民眾，可以透過這個網站查詢合適的社福單位，直接進行資源配對，更方便迅速。

►綠色奇蹟

綠色奇蹟為科技公司成立的電腦回收平台，主要接收二手電腦，並將收到的捐贈提供給偏鄉、離島等地區的學童，或者弱勢團體與相關機構。有意願捐贈的民眾可以透過官網、電話詢問，或者使用LINE登入綠色奇蹟公益服務網協會進行捐贈。

►心路社會福利基金會

由身心障礙者家長組織成立的基金會，主要募集物資為冰箱、電腦、除濕機、烘衣機及平板電腦等二手家電與電子用品。

►木匠的家關懷協會

位在桃園市的公益協會，關懷弱勢族群、支持再生商品，並成立捐物處理部，民眾如果有可捐贈的家具，可以親送或者郵寄到該協會，接著弱勢朋友會幫忙修復物資，最後再進行公益二手拍賣。

☻捐贈前先注意這三點☻

1.打電話至捐贈管道，確認是否還需要該物資？

2.捐贈的方式：到府回收或是自行寄出。

3.勿捐贈已損壞的物品，整理清潔後再送出。