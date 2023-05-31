台北捷運曾宣導「左行右立」方式，讓趕時間的旅客可以走左側快速步行，後來一名女子在2004年跨年夜時於電扶梯摔倒，導致頭髮被電扶梯捲入，後來北捷改以「緊握扶手、站穩踏階」廣播宣導，不過多數旅客仍自主維持「左行右立」方法。近日有網友透露北捷電扶梯出現1現象，好奇「這樣算不算插隊」，意外引來網友討論。

捷運手扶梯「走到一半靠右站」算插隊嗎？

一名網友在PTT八卦版發文，原PO指出原本右邊手扶梯的人維持站立、左邊手扶梯的人往前移動，沒想到一位阿姨在電扶梯左側走著走著就直接往右移，佔據原本右側的空位，這時後面的人便大聲指責「欸妳插隊！」、「排隊好嗎！」，阿姨也不甘示弱回嗆「我這樣哪算插隊！」、「這裡本來就是空位！」，也讓在場的原PO納悶表示「捷運手扶梯這樣算不算插隊？」

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電扶梯換邊站不算插隊？網：都會同一時間到

對此有網友認為阿姨的舉動不算插隊，沒有必要為了幾秒鐘爭吵，「真的吃飽太閒」、「她有沒有插進來，後面的人還是一樣時間到啊」、「不算吧，不管有沒有插隊，都會同一時間到啊，這哪有先來後到的問題」、「不算呀，你搭手扶梯就只是站在原地」、「這種不算，還沒踏上電扶梯才算」、「根本不是排隊啊，像逛街走路超車而已」、「一般説的插隊是會讓後面的人要排更久甚至排不到，手扶梯根本沒這問題」、「他自己要空一格位置的，覺得不算」、「那搭高鐵自由座，你坐下後前面有空位，後面的人去坐了你會喊插隊嗎」、「空好幾格的才是拖後面人的時間」。

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北捷電扶梯「空一格」也是約定俗成？網：插進去感覺被侵犯

部分鄉民指出阿姨行為確實不太妥當，「沒水準」、「這應該不算，只是讓人討厭」、「我就不想離前面太近，你X媽又插進來」、「就是插隊啊！有時我就是不想離前面的太近，故意間隔大一點，就被老人硬插」、「覺得討厭，就是不想跟人靠太近才空一格，但覺得不算插隊吧」、「不算插隊只是討人厭+1」、「這感覺跟開車下交流道時旁邊的匯入車流蠻像的，會不爽有的車接近交流道時才硬是插入」、「那個空格通常是讓大家保持距離用的，插進去真的會有一種被侵犯的感覺，就像小便斗明明有一堆空位，偏偏要站在旁邊上一樣，不犯法但是噁心至極」。

有人則認為北捷現行已經取消「左行右立」制度，「左邊我一定不往前走，要走去走樓梯」、「我很尊敬第一個在左邊停下來站穩踏階的人，這樣後面就可以放心跟著站，進而疏導人流」、「本來兩邊一起站人，人流分散速度更快」、「在電扶梯走路也蠻危險的，現在也改成緊握扶手、站穩踏階了」，也有人推測「要看原本中間是只空一格還是很多格」、「目前北捷約定俗成的社交空間是空一格」。

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