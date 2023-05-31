鴻海2022年合併營收創6.62兆元新高，年增10.56％。營業利益1737.87億元，年增達16.67％、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利1414.82億元，年增1.55％，創歷史第三高，每股盈餘10.21元為近15年高點。毛利率6.04％、營益率2.62％，分創近4年、近6年高。

鴻海董事長劉揚偉表示，疫情3年來雖有很多挑戰，但集團腳步未曾停止，營收年年成長，舉辦三屆鴻海科技日、設立鴻海研究院，新事業也逐步落實，成果可說相當豐碩。集團去年順利克服疫情干擾、通膨高升挑戰，四大產品線皆維持成長，繳出優於預期的成績單。

劉揚偉指出，鴻海在資通訊（ICT）領域提供完整產品設計及製造服務，包括手機、PC、伺服器等產品市占率均為世界第一。其中，集團去年伺服器營收達1.1兆元，囊括全球逾4成市場，鴻海最新AI伺服器也有搭載輝達（NVIDIA）解決方案。

就整體組裝市場來看，鴻海長期維持領先地位。劉揚偉表示，雖然過去一年外界常聽到來自競爭方面的雜音，但實際上鴻海組裝全球市占率近年均持續在提升，2021年全球EMS市占率42.9％，去年已來到45.6％。

另外，多元且領先的全球布局，也是鴻海很重要的競爭優勢。劉揚偉指出，鴻海配合客戶需求擴大全球布局，過去一年全球據點仍持續增加中，無論是疫情期間或目前因地緣政治影響下，全球產能布局的優勢都會愈趨明顯。

展望2023年，劉揚偉預期ICT產業表現相對持平，在加強供應鏈韌性目標下，將更有利於鴻海在內具規模優勢的大廠。而在全球著重永續發展潮流下，鴻海除強化ESG目標與執行，也積極發展電動車、機器人、數位健康的3＋3永續商機，為另一成長主軸。

劉揚偉指出，鴻海過去3年新事業進展迅速，基本上依照計畫推動。未來將藉由全球布局利基、堅實技術、垂直整合及執行效率，攜手世界一級客戶，確實掌握後疫情時代的資通訊產業競爭優勢，以及電動車產業引領的綠色能源契機。

劉揚偉表示，鴻海將持續秉持「永續經營＝EPS＋ESG」的承諾與責任，面對更加詭譎多變的2023年，將努力達成經營目標，同時推動對員工、環境及社會友善的企業文化，讓所有與鴻海一起合作的夥伴都能感受到鴻海的變與新。