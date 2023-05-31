副總統、民進黨2024總統參選人賴清德近日出席台大校園座談時表示，自己最想和大陸國家主席習近平共進晚餐。對此說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮反問，一個標榜自己是務實台獨工作者的人，說出這種話不是很奇怪嗎？

朱鳳蓮批評賴清德，台獨本性不改，只靠變換說辭，想給自己披上種種善意的外衣，是欺騙不了世人的。繼續頑固堅持台獨分裂立場，罔顧臺灣民眾的願望和利益，最終只會把臺灣推向險境。

她說，只有徹底的放棄台獨立場，才能夠維護台海地區的和平穩定，才能夠維護兩岸民眾的利益福祉，才能夠推動兩岸關係和平發展。

賴清德28日受邀出席台大政治系舉辦的「2024校園總統馬拉松」座談，被學生問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」時，秒答習近平。他說，如果有機會與對方共進晚餐，會勸「放輕鬆一點」、「不用壓力這麼大」，因為人民的福祉是最重要的「和平，對大家都有好處」。