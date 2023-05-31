裕隆（2201）今舉行股東會，通過去年每股配現金股息1元，董事長嚴陳莉蓮表示，去年轉投資新安東京防疫險影響導致虧損，但本業仍維持獲利，今年將更積極投入新能源相關事業，除陸續發表NISSAN X-Trail、LUXGEN n7電動車，也持續深化儲能櫃製造技術及建構儲能系統。

總經理姚鎮祥會後表示，NISSAN X-Trail預計將於8月上線，至於備受市場矚目的LUXGEN n7電動車，根據鴻華先進的資訊，都仍在進度當中，裕隆也將力拚年底前上線小量產，首批將先提供集團內部主管試駕，力求產品穩定才會交到車主手中。

嚴陳莉蓮表示，裕隆去年雖受到疫情及晶片供應短缺的影響，裕隆仍維持穩健的本業獲利能力。而受到轉投資公司新安東京的防疫險保單理賠影響，稅後轉為虧損，但此為一次性事件，理賠損失已在去年提列完畢，加上本公司汽車本業獲利穩定成長，今年營運表現將回歸正常水準。

此外，新店裕隆城開發方面，裕隆城商場預計今年第三季開幕，將結合商業、科技、生活、人文等元素，將提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及裕隆集團汽車價值鏈的服務能量，提供優質便利的一日生活圈，實現裕隆汽車「人、車、生活」的經營理念。