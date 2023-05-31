在源於中國武漢新冠病毒疫情肆虐全球3年後，有關病毒起源至今仍是個謎。全球知名病毒學家和免疫學家、前中國疾控中心主任高福在接受英國廣播公司BBC採訪時表示，新冠病毒從實驗室洩露是有可能的。

在接受BBC廣播四頻道播客《發熱：尋找新冠病毒的起源》採訪時，高福說：「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

高福是世界級別的病毒學家和免疫學家，去年從中國疾病預防控制中心退休後，現任中國國家自然科學基金委員會副主任。

高福還告訴BBC，中國政府對武漢病毒研究所進行了某種正式調查，這也許可以說明，中國政府對實驗室洩密理論的重視程度比其官方聲明所稱的要高。他說，「政府組織了一些事情」，但他自己的部門中國疾控中心沒有參與其中。

這是否意味著政府的另一個部門對武漢病毒研究所進行了正式搜查？武漢病毒研究所是中國頂級國家實驗室之一，該實驗室據稱花了數年時間研究冠狀病毒。「是的，」高福回答，「那個實驗室經過了該領域專家的雙重檢查。」

這是官方首次承認進行了某種形式的調查，但高福表示，雖然他沒有看到調查結果，但他「聽說」有確認稱該實驗室是清白的。「我想，他們的結論是他們遵守了所有的協議。他們沒有發現任何不當行為。」

世衛組織今年3月說，中國新近發佈的數據將病毒源頭與武漢海鮮市場出售的狸聯繫在一起，但是無法提供新冠病毒疫情是如何起源的確切答案。

2019年12月，武漢開始爆發新冠肺炎，疫情很快蔓延到中國各地和全世界，造成了一場全球性公共衛生大災難。國際社會要求對病毒源頭進行獨立調查，並且追究中國政府在疫情初期隱瞞信息、延誤防控時機的責任。

這場首先在中國武漢爆發的大流疫在全球奪走了約700萬人的生命，世界大部分人都已經感染過病毒。令人遺憾的是，世界衛生組織進行過多次努力，包括前往最早爆發疫情的中國武漢進行調查，但由於中共當局對原始病人的血液和數據嚴格控制，而無法形成明確的結論。