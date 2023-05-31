總統府30日公布台大法律系教授陳忠五、前促轉會委員尤伯祥4人為大法官提名人，不僅有太陽花廢死律師尤伯祥，還有「卡管」教授陳忠五，都是「綠友友」，其中尤伯祥遭民進黨籍立委蘇治芬引用雲林地院前法官康樹正臉書文章，指尤在雲林焚化爐案尤教唆證人偽證，法界一片譁然，對此，台灣高檢署主任檢察官陳宏達31日撰文，指在小池塘挑出來的魚，何「大」之有？政治性格濃厚者，尤不適任，凌駕法律專業，隳敗國家名器，莫此為甚！

陳宏達指出，大法官影響司法及國家發展非常深遠，這麼重要的職位應該慎重遴選、審查，不能只有政治思考。

總統府30日公布大法官被提名人，包括台大法律系教授陳忠五、前促轉會委員尤伯祥4人，提名的人選中，陳忠五曾質疑服貿協議，在台大校長遴選發生「卡管案」時，陳要求重新遴選校長。

另尤伯祥是「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」董事長，曾歷任促轉會委員，擔任過太陽花學運佔領政院案辯護律師，廢死立場明確。

尤伯祥被提名為大法官，法界炸鍋，不但立委蘇治芬引用雲林地院前法官康樹正臉書文章，指尤在雲林焚化爐案尤教唆證人偽證，包括台高檢主任陳宏達在內的不少司法官，也紛紛為文批判。