劉揚偉表示，鴻海去年已展開與傳統大型車廠合作，與全球第四大車廠Stellantis（STLA）已有2個合資公司，其中富智捷（MobileDrive）專門研發電動車的智慧座艙系統，另一家則生產車用微處理器（MCU），也有提供電動車領導廠商、國際大廠及新創業者零組件。

對於傳統大型車廠何時有機會將整車製造外包給鴻海，劉揚偉認為，關鍵時間點將落於價格競爭愈趨劇烈之際。他指出，目前大部分車廠仍希望行銷、開發、生產服務一手包，這種一條龍的作法，在過去競爭沒那麼激烈時可行。

然而，近期某家大公司（意指特斯拉）持續不斷降價，造成很多競爭上的壓力。劉揚偉認為，這種降價加劇價格競爭的狀況，對鴻海提出的委託設計製造服務（CDMS）非常有利，也是觸發傳統大型車廠將整車製造外包的重要觸發點。

劉揚偉透露，鴻海其實已與好幾家大公司合作，有些洽談得非常接近，但近期包括地緣政治造成的諸多國家政策改變，對合作有些影響。不過，就長期趨勢看來，由於競爭加劇，判斷大型車廠一定會把製造釋出外包，越劇烈就越快發生，’預期在2025年前一定會發生。