該公司宣布第二財季（截至4月底止）營收年減21.7%，報129億美元，不及市場預期的130.3億美元，並創下2020年4月當季以來的新低記錄。淨利為10.66億美元，與前一年同期大致持平。經調整後每股盈餘0.8美元，略高於市場預期的0.76美元。

就業務部門來看，作為最大營收來源的個人系統部門（含筆記型電腦、PC產品）營收年減29%，為82億美元，不及分析師預估的84億美元。總銷量較前一年同期下滑28%，其中消費者PC銷量大減34%，商用PC銷量大減23%。

列印部門營收年減5%，為47億美元，略優於市場預期。

根據IDC的數據，今年第一季（1～3月）全球PC出貨量下滑近30%，並跌破疫前水準。

與其他同業一樣，惠普表示景氣不好，企業和消費者收緊支出，使PC銷售受到衝擊。下半年營收雖然仍將較去年同期下滑，但會比今年上半年改善。

執行長Enrique Lores表示，就需求來看，尤其是消費市場，下半年一定會比上半年強勁。在談到AI帶來的機遇時，Lores表示惠普正在與主要的軟體和晶片合作夥伴合作，將共同創建新的PC架構，這將在未來幾年推動PC的換新潮。

惠普預估第三財季經調整後每股盈餘介於0.81～0.91美元，符合市場預估的0.85美元。該公司並調整全年獲利目標，將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.2～3.6元調整為介於3.3～3.5美元。