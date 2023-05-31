聚陽今年配息14.5元現金股利，配息率幾乎是百分百，每股配發現金創歷年新高。去年聚陽三率三升，包括股東權益報酬率24.21%，資產報酬率15.86%，純益率11.03%，均高於前一年。去年全年營收320.8億元，年增11%；稅後淨利35.4億元，年增32%。聚陽今年現金股利已於4月28日發放。

今年新選任11名董事包括：周理平、林憲章、黃宏仁、王謙、何煌清、劉雙全、周秋玲、陳國隆、周心鵬、宋珮芬、黃渝晴。獨董名單有：鍾靈意、楊思偉、蘇裕惠及楊君琦。其中，僅有楊君琦為新面孔。

展望今年，董事長周理平表示，歐美客戶評估需求時態度轉保守，日系客戶動能雖較佳，但下單仍偏謹慎，預估今年下半年會較上半年溫和復甦，而「有感的成長」最快估計要到明年上半年才能看到。聚陽2022年啟動印尼新廠規劃，將印尼列為產能的重點擴充國家，作為未來新客戶和高值訂單的生產基地，另今年進行孟加拉蓋廠計畫，預估2024年完工後，將可逐步投產，孟加拉和印尼會是聚陽未來重點發展產區。