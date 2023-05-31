謝世謙指出，台灣去年10月邊境解封，但遇到油價高漲，去年用油多了214億元，幾乎都被油商賺走，今年第1季用油也比去年第1季多支出25億元，目前第2季油價已經平穩下來，不過還是太高，航空業還是能撐住。因為燃油成本增加，加上規費、稅金等增加2到3成成本，都會反映到機票，還好一般旅客能接受通膨造成成本增加，以目前來看跟2019年相比，機票漲幅約3～4成。

5月客運五窮六絕，像到澳洲都是傳統淡季，客貨運都較淡，6月就非常不錯。商務艙更搶手，以前10萬，現在長程線至少都15~20萬元以上。第3季狀況來看，長程線歐美非常旺，訂位率7到8成，區域線日本也都已經5到6成，東南亞也不錯，第3季訂位很健康，其實，從國人辦護照時間都很拉長，可以看出需求相當熱絡。華航7月開布拉格航線，現在不出所料的好。

華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，自2021年起引進25架A321neo新世代窄體客機，目前已交付10架，預計2026年引進完畢；另外，規畫2025至2028年陸續引進24架787-9新廣體客機，派飛區域、紐澳及長程航線。貨機部分接連引進10架777F，目前已交機6架，預計2024年全數交付完畢，新型航機節油效益顯著，有效減少碳排及友善環境。