據勞動部今天公布的「職類別薪資調查」顯示，各職業別中以航空駕駛員月薪最高，共有3065人從事該職業、月薪達27萬8954元，精算師則有48人從事、月薪18萬1921元次之，醫師則有5萬3516人從業、薪水以15萬6176元再次之，其他如高階主管（總經理及總執行長）、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員薪水也均超過10萬元，分別達14萬6712元、12萬6776元及11萬4009元。

但若加計獎金、紅利、績效獎金及加班費等年薪最高仍為航空駕駛員、年薪達401.1萬最高、精算師（取得正式資格）年薪以325.1萬元再次之、高階主管（總經理及總執行長）以241.9萬元再次之，醫師則為230.2萬元。

但若加計獎金、紅利、績效獎金及加班費等年薪最高仍為航空駕駛員、年薪達401.1萬、精算師（取得正式資格）年薪以325.1萬元再次之、高階主管（總經理及總執行長）以241.9萬元再次之，醫師則為230.2萬元。