輝達創辦人暨執行長黃仁勳此次訪台行程受到高度關注，親民又霸氣的形象圈了不少粉絲，日前一張毫無偽裝逛夜市的照片更引起討論，網友們開始好奇黃仁勳身邊是否有保鑣護駕，事實上，輝達去年就砸了66.9萬美元（約新台幣2055萬）來保護黃仁勳一家的安全，公司也稱此支出是合理且必要的行動。

綜合外媒報導，輝達2023財年的財報於5月中公開後，被發現公司在黃仁勳維安方面的支出大增756%，個人維安費用總共約70萬美元，其中66.9萬美元用於支付安全費用，其餘則用在支付養老金計劃。

當時輝達也就此議題說明，公司強調，此做法與其他大型跨國企業一致，依照董事會根據第三方安全評估後所制定的高管安全計劃執行，公司不認為這些額外的維安安排是提供給黃仁勳的個人利益，因為這些措施源於他的工作性質，且相關費用已按照董事會的安全計劃所支付。

維安支出費用包括住家維安、監控、人身安全維護及租賃的安全專車費用等，輝達表示，我們要求授權人員出現在黃仁勳的住所，並要求黃仁勳上下班和參加商務會議時，乘坐由安保司機駕駛輝達租用的汽車，或由授權汽車服務公司接送。

輝達說明，這些安排是合理、必要的，符合輝達及股東的最佳利益，這些措施讓黃仁勳能夠專注在他對公司的職責，同時確保他和他的家人不會受到安全威脅。