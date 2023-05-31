中國駐美大使館：美國飛機和船隻常對華近距離偵察 11:252023/05/31 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於美國軍方表示，一架中國戰鬥機在南海上空國際空域對一架美國軍機採取不必要的激進動作，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，長期以來，美國經常部署飛機和船隻對中國進行近距離偵察，對中國的國家安全構成嚴重威脅。 香港《信報》報導，劉鵬宇在回覆路透的電子郵件中，沒有就具體細節發表評論，但稱中國敦促美國停止這種危險的挑釁，停止把責任轉嫁給中國。 他並補充說，中國將繼續採取必要措施堅決捍衛國家主權和安全，並與地區國家一道堅定維護南海的和平與穩定。 #中國 #美國 #飛機 #船隻 #近距離 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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