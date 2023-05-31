對於美國軍方表示，一架中國戰鬥機在南海上空國際空域對一架美國軍機採取不必要的激進動作，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，長期以來，美國經常部署飛機和船隻對中國進行近距離偵察，對中國的國家安全構成嚴重威脅。

香港《信報》報導，劉鵬宇在回覆路透的電子郵件中，沒有就具體細節發表評論，但稱中國敦促美國停止這種危險的挑釁，停止把責任轉嫁給中國。

他並補充說，中國將繼續採取必要措施堅決捍衛國家主權和安全，並與地區國家一道堅定維護南海的和平與穩定。