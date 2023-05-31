一名男網友表示，搭捷運通常都選擇坐在靠窗位置，因為有4大優勢，包括不會被走道旅客擠、可以靠窗補眠、隱密度高、雙腳有空間可以伸，他的想法獲得網友認同，但也有女網友點出致命缺點，說自己曾經被兩名有心人士，一個坐她正前方，另一個坐她旁邊，用這方式包夾，不讓她出來，奉勸網友別坐靠窗，「遇到壞人就被堵死了。」

原PO於論壇《Dcard》指出，搭捷運通勤最喜歡坐在靠窗的位置，因不會被走道的旅客擠壓，頭可靠窗小睡，滑手機也不擔心他人偷看，最大好處是雙腳可以伸到前方的座位下。他最常搭的是淡水信義線，列車開往淡水方向，還可看窗外風景，他反問「大家搭捷運偏好哪個座位呢？」

疑問上線，多數人也和原PO一樣，「這位置真的很好睡」、「這個位置最隱密」、「靠窗可以從首站坐到最後」、「人多的時候靠窗位置最讚」、「靠窗是絕對領域，安全感十足」、「我可以靠著睡都可以」、「我只坐靠窗位置」。也有人指靠近門口隔板的位置最好，下車比較方便。

留言中一名女網友分享坐靠窗位置的可怕經驗，「兩名有心人士分別坐在我旁邊和正前方的位置，用這方式包夾我，雖然後來有平安下車，但還是奉勸大家千萬不要坐靠窗，遇到壞人就被堵死了。」