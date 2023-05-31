備戰年底電動車上市，裕隆自主品牌納智捷LUXGEN於今日正式發表導入全新世代純粹亮點設計語彙與最新世代數位駕駛介面的U6 NEO，呼應近年持續成長的休旅車市場，分別針對SUV、CUV級距布局兩種動力的產品，以滿足不同類型消費者的用車需求，透過既有主力產品升級科技配備，完成全線產品的跨世代，提供消費者更好的服務，展現自主品牌深耕在地市場、永續經營的決心。

LUXGEN董事長左自生也藉這個機會同時公布未來產品規劃，配合新能源產品的布局，LUXGEN正緊鑼密鼓地於台灣各地區設置充電設施，但考量初期各地佈建的進度不一，品牌將階段性地採取汽油與新能源雙動力系統併行的策略，幫助不同縣市與用車型態的國人逐步跨入純電未來。

隨著U6 NEO的加入，未來LUXGEN針對大家庭與大空間需求的車主，有車長4725 mm、具備樂活福祉多元機能、七人座最高性價比的旗艦多功能休旅URX NEO；以及上市前即受到各界矚目、車長4700 mm，目標讓純電交通真正普及的新世代純電休旅n⁷；而針對小家庭與訴求車身尺碼適中、個性化的族群，也有車長4630 mm、價格平易近人但空間、性能皆超越同級的全新U6 NEO，以及陸續開發中的新能源產品。LUXGEN期待能以全產品線換代為起點，整合裕隆集團水平資源，逐步打造能完整滿足油、電消費者需求，更加多元、開放化的智慧移動服務平台。

左自生表示，本著『第一步，就是一大部』的核心理念，U6 NEO以價格重新定義車格，讓車主人生中的第一台車不需要將就，75.8萬起就能享有「跨界小休旅價格，中型SUV的大車格」。

U6 NEO自帶亮點，炫彩勁化，從最電風格－新世代電動車款相同的純粹亮點外觀和最夯車色－星曜灰／品味藍，再最炫極智安全科技，如同電動車般超大的12吋多功能觸控螢幕車機，也比照URX NEO同步升級為最新世代的LUXGEN THINK＋ 5.0人因介面，全車系更標配10.25吋極智炫彩數位儀錶板，加上類麂皮LUXGEN CARE座椅與取自新世代LUXGEN品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線，打造最炫內裝，讓日常用車就自帶亮點，有裡子也有面子，滿足您移動的無限可能。