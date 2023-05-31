民進黨立委高嘉瑜30日晚間在臉書發文，稱樂天桃猿啦啦隊成員李多慧，在個人YouTube頻道宣布僅花40萬台幣就買下人生中第一台汽車，為韓國國產現代汽車「casper」。也令大家不禁想問台灣的汽車價格究竟出了什麼問題？更直指「不合時宜的貨物稅令國人買車負擔沉重」。

高嘉瑜指出，台灣國產車內銷有高額稅金壓力，包含25％到30％的貨物稅、5％營業稅、進口汽車零組件的進口關稅5％到17.5％，如此高額稅負不僅墊高國內新車均價，甚至造成部分國產車外銷後，竟比在國內售價還便宜的荒唐情形。而其中最主要的貨物稅，在早年立法時則是作為「奢侈稅」課徵，現如今早已不合時宜。

高嘉瑜表示，她自從進入國會以來，除了直接提案修法調降貨物稅外，更是定期要求財政部檢討汽機車貨物稅存廢議題，然而財政部的答覆卻總是鬼打牆，例如今年4月財政部稱貨物稅已具有能源稅及碳稅的性質，但她質疑，「可以這樣堂而皇之的課徵名實不符的稅收？誰來翻譯一下，財政部到底在說什麼？」

高嘉瑜表示，無論財政部或交通部，總是以滾動式檢討為藉口，不斷延宕對民眾有益的調降汽車關稅、汽機車貨物稅及汽燃費隨油徵收，令嘉瑜不禁質疑：或許對這些機關而言，這些能「躺著抽稅」的項目，遠比民眾所在乎的「租稅公平」來得更重要。