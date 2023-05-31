澎湃新聞報導，2023年大陸「兩院」院士增選工作5月31日啟動。除了向大陸國家急需的關鍵領域、基礎學科、新興學科等方面傾斜外，還建立、健全增選監督體系，把好院士「入口關」，防止增選過程中的不正之風。此外，如果被提名人為台灣專家，須在《提名書》聲明支持「一個中國」原則。

澎湃新聞報導，中國工程院官網公布的《中國工程院2023年院士增選指南》透露，2023年中國工程院院士增選總名額為不超過90名，其中機械與運載工程學部10名，資訊與電子工程學部10名，化工、冶金與材料工程學部10名，能源與礦業工程學部10名，土木、水利與建築工程學部10名，環境與輕紡工程學部8名，農業學部10名，醫藥衛生學部12名（含中醫藥2名），特別通道6名，4個名額用於支持在西部邊遠地區（貴州、雲南、廣西、甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆、內蒙古9個省、自治區和新疆生產建設兵團）工作20年以上的候選人。

各學部至少1個名額用於新興交叉學科領域。各學部專業組名額分配方案將根據有效候選人及評選情況做適當調整。全院至少5個名額用於承擔國家重大工程、重大科研任務和重大科技基礎設施建設並作出突出貢獻的專家團隊候選人。

對於候選人資格，上述指南明確：在工程科學技術方面作出重大的、創造性的成就和貢獻，熱愛祖國，學風正派，品行端正，具有中國國籍的正高級工程師、研究員、教授或具有同等職稱的專家，可被提名為候選人。

「在工程科學技術方面作出重大的、創造性的成就和貢獻」主要是指：面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，候選人在工程科技領域有重大發明創造和取得重要研究成果，並有顯著應用成效；或在重大工程、重大科研任務和重大科技基礎設施建設中，創造性地解決關鍵科學技術問題，作出重大貢獻；或為重要工程科技領域的奠基者和開拓者。以上各項包括在培養工程科技人才方面作出的成就和貢獻。

「學風正派」是指候選人應具備胸懷祖國、服務人民，追求真理、勇攀高峰，堅守學術道德、嚴謹治學，甘為人梯、獎掖後學等精神。

「品行端正」主要是指候選人應具備優良的科學道德與學風，良好的行為品德和端正的工作、生活作風。

同時公布的《中國工程院關於提名2023年院士候選人的通知》明確：每位院士可提名1位候選人。1943年1月1日以後出生的院士，享有本次增選的提名權和選舉權。擔任黨政機關、參照公務員法管理機關（單位）負責人（中國工程院除外）以及企業主要負責人的院士，任職期間暫停提名權和選舉權。提名實行迴避制度，迴避範圍為直系親屬、主要旁系親屬及碩士、博士研究生導師師生關係。

上述通知對院士候選人提出了年齡和條件方面的限制：

候選人年齡原則上不超過65周歲（1958年1月1日以後出生），候選人獲得1位擬提名學部院士提名即為有效，且僅能接受1位院士的提名。年齡超過65周歲的候選人，獲得2位院士的提名方為有效，且僅能接受2位院士的提名，其中至少1位應是擬提名學部院士。

黨政機關和參照公務員法管理機關（單位）處級以上領導幹部以及企業負責人任職期間原則上不作為院士候選人，軍隊系統參照執行。

2017、2019、2021年連續3次被提名為中國工程院院士有效候選人和被推薦為中國科學院院士有效候選人的，2023年停止1次被提名資格。

通知明確：院士提名時，要牢牢把握院士的標準和條件，重視被提名人對國家發展和安全的貢獻，對科學技術發展的貢獻和原創性科技成果，以及其科學家精神和學術道德；堅決破除「四唯」，打破論資排輩，不以「帽子」評判人才；要特別關注科研和工程技術一線專家，國家急需的關鍵領域和新興學科、交叉學科專家，承擔國家重大工程、重大科研任務和重大科技基礎設施建設並作出突出貢獻的專家，關注長期工作在西部邊遠地區的專家，關注優秀的民營企業專家、中青年專家和女性專家。

另外，中國工程院上述通知還提到：如果被提名人為香港、澳門特別行政區的中國籍專家，須提供香港特別行政區入境事務處或澳門特別行政區身分證明局的國籍證明。如果被提名人為台灣的專家，須在《提名書》的「在工程科技方面的主要成就和貢獻」中表述支持「一個中國」原則的聲明。