大陸兒歌「挖呀挖」遭改編大酸民進黨，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨上台7年大搞政治操弄被民意拋棄。（本報資料照）

近期在大陸爆紅兒歌「挖呀挖呀挖」的熱度傳到台灣，國民黨「最美發言人」李明璇更改編歌詞，嘲諷民進黨執政不力。對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月31日表示，該現象說明兩點，包含凸顯兩岸民眾可通過網路快速分享熱點，進行便捷交流，以及民進黨上台7年大搞政治操弄被民意拋棄。

朱鳳蓮表示，過去的一個月這種兒歌《花園種花》帶著「挖呀挖」的節奏從大陸傳到台灣，讓台灣做了許多改編和傳唱，傳播效果不錯。鼓勵兩岸民眾通過網路新媒體進行更多溝通和交流，一起發現有趣的事，分享更多資訊和快樂。

朱鳳蓮也說，這也反映民進黨上台7年大搞政治操弄，罔顧民生的種種倒行逆施，已引起台灣民眾的高度反感，他們通過多個版本的「挖呀挖」表達出來。只能說漠視民意，違背民意，最終必將被民眾拋棄。

而稍早李明璇在自己的廣播節目哩，改編網路流行的「挖啊挖」歌詞大酸民進黨，歌詞裏頭寫到，「把我們的小手比個愛心，要用愛發電囉！準備好了，開始囉～在什麼樣的政府裡，挖呀挖呀挖？用8000億前瞻計畫，給自己人亂挖！在新冠肺炎疫情裡，挖呀挖呀挖；有靠捐的疫苗，還有高端發發發！在台南的農田裡面，挖呀挖呀挖；有滿滿的爐渣，還有子彈八十八！在台南議長選舉裡，挖呀挖呀挖；有莉莉的誓死決心，還有上千萬天價！在高雄的下水道哩，挖呀挖呀挖；挖到一堆電視、冰箱還有腳踏車啦！在老百姓的住家哩，挖呀挖呀挖；再挖呀挖呀挖；忘了百姓他買不起家！他買不起家！只有雞犬得道，但百姓苦哈哈！」