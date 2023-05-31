台南市政府教育局首創從國小到高中的線上閱讀理解平台「布可星球」，今天宣布英語題上線，該平台從精選的110本英語好書中，編製1650題英語題，讓喜愛閱讀英語繪本、小說的學子們，可以一邊挖掘能量、一邊學習英語。

負責命題的英語輔導團召集人仁愛國小校長楊宗頴認為，英語選書主要從生活、議題、文化等相關主題來進行，希望學生能在英語圖書中認識多元文化，並培養認同、尊重等國際素養。也因此，英語題的題型以選擇題方式呈現，從題幹到選項都有真人英語發音輔助，希望有利聽讀並進的學習。

安南區安順國小老師陳小玲也說，布可星球英語閱讀在挖掘上，比中文來得容易，只要5題對4題即可過關，且題目相對也比較簡單，因此小朋友對布可星球的英語閱讀都興致盎然，會主動翻書、找線索、找答案，對英語課外閱讀的提升，有很大的幫助。

東區復興國小學生盧羿璇表示，布可星球英語書目中有很多有趣的書，其中他最喜歡的一本書叫作《The Crocodile and the Dentist》，這本書是描述鱷魚看牙醫的故事，剛好他本身也很怕看牙醫師，但看完書後卻覺得看牙醫好像沒那麼可怕了，還學到不少英語單字。

市長黃偉哲指出，英語是國際語言，從小閱讀英語繪本有利扎根英語學習，繪本天馬行空的劇情，搭配生動有趣的插圖，可以引起小朋友學習英語的興趣，樂見布可星球平台增加英語題目，期盼可以帶動學生英語閱讀，建立良好的英語學習起點。

教育局長鄭新輝強調，站在語言學習的角度，學習教科書之外的英語字彙，不僅可以增加學生的單字量，更有助於提升學生聽、說、讀、寫的英語綜合能力，很鼓勵學校善用布可星球英語書單，在英語課或彈性課由老師帶領學生共讀英語讀本，師生一起討論，享受英語閱讀的樂趣。