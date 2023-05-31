台灣謎片導演圤智雨，先前拍攝成人片《華根初上》後，掀起討論熱潮打開知名度，接著還舉辦男優海選，不過他在日前卻點出台灣出現「男優荒」，原因不外乎是中看不中用，不然就是拍片前神隱，至於台灣男優入選標準為何?他也點出三大關鍵因素。

圤智雨指出男優入選標準，優先條件就是「8+9」，在於許多出資片商都是黑道，因此投資A片自然會鎖定旗下小弟當片中男主角，只要男性功能正常，加上不怕鏡頭拍攝，成為男優機率就相當高，但他強調要能滿足當「8+9」，又要能會演戲，就現實條件而言，多少還是有些難度，至於第二條件就是符合台灣人認證的「怪咖資格」，接著舉鄧佳華為例，認為光憑這點就會吸引許多人報名。

圤智雨指出若身為普通人，不用擔心會不符合男優入選標準，強調只要3個月內引發十起鬧上新聞版面的「噁男事件」，不僅能擁有基本的公眾人物感，還會刷出一波流量，距離男優基本門檻就非難事，至於最後一個關鍵因素，就是自己斥資35萬當金主，並找他當監製，這樣就能一圓「男優夢」，不過前提是「外型不要太怪太噁」。

圤智雨先前踢爆許多男女優與片商沒有簽訂長期合約，因此都有偽造醫院體檢報告的紀錄，導致AV圈有傳染性病的潛在危機，接著指出破口就在男優身上，主要是拍一部片只能賺6到8千，扣掉體檢要花5千左右，月收入還不一定能夠養家餬口。