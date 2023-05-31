台北市明年元旦起，將恢復YouBike前30分鐘免費，但無車可借、無助可還情況屢遭民眾投訴，議員也質疑恢復前30分鐘免費的必要性。台北市政府交通局表示，5月下旬已新增1780車投入營運，同時增加調度人力與車輛運補作業，目前全市車輛規模超過1.5萬輛，可減緩民眾借不到車的情形。

交通局指出，5月下旬已新增1780車投入營運，同時也增加調度人力與車輛運補作業，2024年將再擴充車隊規模及補充調度人力。市府團隊會兼顧不同的政策目的，讓民眾出門即有方便的車輛騎乘的目標，與30分鐘免費並不衝突。

交通局說明，YouBike30分鐘免費措施目的，主要在於減少短途機車的使用，盡量使用方便及可及性佳的公共自行車系統，提升全市的綠運輸使用率，減少碳排與廢氣，擴大城市生活機能的社會效益。

交通局說，在2022年底升級YouBike2.0系統，隨YouBike站點增加，使用需求亦大幅上升，租借次數已由2022年日均9.3萬次增加至2023年1至4月11.4萬次，顯見已為民眾及觀光客所愛，成為通勤通學及城市小旅行的生活運具。為滿足日漸增加的需求，已採購1780車，並提早於5月全數投入營運，目前全市車輛規模超過1.5萬輛，可減緩民眾借不到車的情形。

交通局指出，除增加車輛外，並已透過大數據分析，同步針對需求較高站點增加車柱或停靠區，以供預備更多車輛滿足尖峰需求，至於無法擴充車柱站點亦將評估於鄰近地區增設站點，分散民眾使用需求，逐步會改善無車可借或無位可還情形。

交通局進一步表示，2024年搭配全民YouBike前30分鐘免費措施，同步啟動YouBike站位及車輛擴增計畫，視民眾使用狀況滾動性擴充規模，目標2026年設置達2000站、2萬6000車及5萬車柱，並計畫引進電輔車，讓民眾一出門就借得到YouBike，透過擴大服務規模及提供更大費率誘因兩大策略雙管齊下、實踐全日綠運輸。