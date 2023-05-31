新北市八里區昨天(30)日凌晨驚傳3間便利商店遭砸，嫌犯據稱是其中某家便利商店的房東，因為裝潢問題而與經營方發生衝突，結果房東一氣之下竟砸毀該店的玻璃，還牽怒再接連砸毀另外兩間店，目前轄區蘆洲警方已逮捕該房東，詳細案情仍有待釐清；連續兩天學區都發生案件，有議員反映家長相當擔憂，要求蘆洲警方需有強力作為。

據了解，遭砸毀的超商門市分別為大崁、觀海、龍米等店，由於今(31)日早上八里某國小附近才發生有人因債務糾紛遭砍傷，連日來的治安漏洞造成當地居民人心惶惶。

對此，新北市議員陳家琪要求轄區蘆洲警分局加強警力巡邏，直言連續2起案件都發生在學區附近，有家長對此相當擔憂，見警率增高才能遏止不法分子的囂張氣焰。

新北市議員鄭宇恩痛批，新北市進入治安黑暗期，這些暴力份子、治安人口、不肖歹徒示威、叫囂、討債、目無法紀，連2次治安事件都在學區，難不成真的像民眾諷刺的一樣，「上學要穿防彈背心，還是要戴鋼盔？」。