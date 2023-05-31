台灣兩大職業籃球聯盟PLG、T1發展越趨完善，不過仍出現下季增減球隊，以及冠名贊助商更換的傳言，中華籃協今發布聲明稿，針對聯盟整併話題，將於適當時機集結體育署、包含SBL的3個聯盟與球隊共同討論。

關於台灣職籃、籃球的未來，P. LEAGUE+執行長陳建州先前表示，會等PLG總冠軍賽結束後再來討論。另外傳聞台新銀行不再冠名福爾摩沙夢想家，陳建州並不擔心這個問題，透露夢想家隊不缺資金，擁有強大的中部地區鐵粉，也有很多企業在排隊想進來，儘管外界傳言不少，還是等球團正式公告較為妥當

籃協聲明稿如下：

第20屆SBL暨第18屆WSBL在本月份風光落幕，本會特別感謝SBL與WSBL各球團及所屬企業對本屆賽事的鼎力支持，「培養本土、永續經營」是本會主辦超級籃球聯賽的一貫理念，讓更多男、女籃球員能夠在SBL&WSBL的舞台上發光發熱。

SBL&WSBL、PLG、T1各聯盟均是依照FIBA國際籃總之規範向本會申請設立，依本會及FIBA相關規定營運並配合國家隊徵召參加各項國際賽事。今年度台灣男籃組訓工作已展開，將參加亞運、奧運資格賽預選賽及瓊斯盃三項賽事，各隊培訓名單均從三聯盟優秀球員遴選，落實各聯盟配合國家隊組訓之規範。

本會基於主管機關權責辦理替代役男代訓業務、跨聯盟邀請賽、制定選秀指引和國內經紀人證照制度，讓三聯盟能有明確規範，同時避免惡性競爭與資源重複亂象。今年度本會將首度辦理SBL/PLG/T1三聯盟新人聯合選秀測試賽，邀集各聯盟球隊教練親臨觀察，作為選秀會參考數據；跨聯盟邀請賽今年度將持續舉辦，邀請三聯盟全體球隊共襄盛舉，本會對跨聯盟邀請賽的願景是未來將邀請國外職業與俱樂部球隊參賽，促進國際交流。

有關各聯盟球隊薪資上限、跨聯盟交易制度以及舉辦季中交流賽等，本會將擇期召開跨聯盟球團會議研議規劃。

至於近期引發球迷熱烈討論的聯盟合併議題，本會將於適當時機邀集教育部體育署、SBL、PLG、T1聯盟與球隊共同商討，是否合併或是維持三聯盟但加入跨聯盟對抗，以及舉辦「台灣大賽」總冠軍賽等，以呼應廣大球迷期待。