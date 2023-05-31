改裝機車怕被吊牌拒檢 新店警持棍攔下開單 12:082023/05/31 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王姓騎士被員警攔下。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 改裝機車怕被吊牌拒檢 新店警持棍攔下開單 訂閱影音： 中時新聞網 新北市新店警分局員警3月10日凌晨在坪林區北宜公路巡邏時，在超商外見1名機車騎士慌張欲駛離，員警立即下車盤查，騎士仍不斷催油門，員警即持警棍制止，喝令熄火受檢。騎士表示，因機車有多處改裝，且是付費選牌照，擔心牌照遭吊銷，才想逃避攔檢。 警方現場查詢該名騎士24歲王姓男子資料，見其持照狀況正常，經認定該輛機車有多項違規改裝，除以未依規定裝設後視鏡當場開單外，改裝引擎、電系部分則通報監理機關召回檢驗。 #改裝 #吊銷牌照 #拒檢 #開單 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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