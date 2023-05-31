改裝機車怕被吊牌拒檢 新店警持棍攔下開單

新北市新店警分局員警3月10日凌晨在坪林區北宜公路巡邏時，在超商外見1名機車騎士慌張欲駛離，員警立即下車盤查，騎士仍不斷催油門，員警即持警棍制止，喝令熄火受檢。騎士表示，因機車有多處改裝，且是付費選牌照，擔心牌照遭吊銷，才想逃避攔檢。

警方現場查詢該名騎士24歲王姓男子資料，見其持照狀況正常，經認定該輛機車有多項違規改裝，除以未依規定裝設後視鏡當場開單外，改裝引擎、電系部分則通報監理機關召回檢驗。