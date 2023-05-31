慈善團體志工協助陳姓民眾在颱風來襲前修繕房屋。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市一名陳姓民眾住家廚房、臥室屋頂年久失修，遇到雨天外面下大雨，屋裡下小雨，轄區的民生路派出所獲悉後，通報彰化警分局，透過彰化警察志工大隊號召慈善團體，動員人力在瑪娃颱風來襲前完成修繕，讓陳姓民眾可以安心度過颱風天。

「前些日子雨突然下得很大，屋裡到處漏水。」陳姓民眾翻開棉被，可以看到床墊上有淋過雨的水痕，不管是臥室或是廚房的天花板，也都明顯塌陷。台灣歷經3年多不曾來過颱風，風調雨順，不過這次瑪娃颱風來勢洶洶，讓家裡多處漏水的陳姓民眾十分擔心。

幸好彰化警察志工大隊副大隊長黃旗旺得知後，號召衡山行善團、慈化慈善會、受安慈善會，前來協助修繕房屋。他們打掉舊屋頂後，幾位志工踩著樓梯爬上爬下，還有人從車上將新的鐵皮屋瓦搬進巷弄內。從事鐵工工程的黃旗旺說，得知這裡需要幫忙修繕，大家約一約就過來了。

陳姓民眾表示，房屋是承租的，他獨居，也沒有多餘經濟來源修繕屋頂，很感謝大家關心及幫忙。

彰化縣彰化區警察志工協進會理事長林琪閔指出，陳姓民眾家裡因為有漏水的關係尋求幫忙，很感謝橫山行善團等團體進行修繕。」民生路派出所所長莊世亮表示，經該所及陽明里里長林振瑞關懷及評估，陳姓民眾確實需要幫忙，這也是落實社區警政2.0的一環，深入社區發覺大小事及建立關懷通報機制。