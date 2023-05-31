一名女子與工作認識的曹姓男客人到酒吧喝酒，遊戲後喝下數杯威士忌後醉倒，清醒時發現全身赤裸躺在旅館內，才驚覺遭到曹男性侵，報警提告後全案才曝光。一審法院判曹男無罪，案經上訴，高等法院撤銷原判決，改依藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

判決書指出，曹男經常到A女上班的地方消費，2人因而結識為朋友，2019年2月間曹男邀約A女到酒吧聊天喝酒，未料曹男趁A女不注意時，在威士忌裡摻藥，A女因喝酒遊戲飲下數杯威士忌，同日晚間11時許時，A女已呈現喝醉、精神恍惚的狀態，曹男見狀便將A女帶到旅館性交得逞。

直到隔日凌晨2時許，A女清醒發現自己全身赤裸躺在不知名的旅館床上，返家後在男友的協助下前往醫院驗尿驗傷，並報警處理，警方獲報後才查出曹男的犯行，全案經由台北地檢署起訴。

一審審理時，法官認為並無證據證明曹男有罪，判處無罪。案經上訴，法官重新勘驗證據，認為A女尿液驗出的藥物，的確是因為飲用曹男摻入藥物的威士忌，且旅館監視器畫面中也可見到A女進入房間時因酒醉而無法站好，酌情後撤銷原判決，依藥劑強制性交罪，判處曹男有期徒刑7年4月。可上訴。

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