台中市長盧秀燕(右)認為，國民黨總統參選人侯友宜(左)只要有奮戰精神、有必勝的決心，「會贏的」。（資料照,黃世麒攝）

《遠見雜誌》昨(30)日公布縣市長滿意度調查，國民黨籍台中市長盧秀燕的滿意度與施政分數在六都中拿下雙冠軍，再次證明也在藍營甚至政壇「中霸天」的份量。盧今(31)日出席大肚區合興宮贈匾儀式，被問及是否幫國民黨總統參選人、新北市長侯友宜拉抬聲勢一事時，她舉NBA東區冠軍戰為例，強調選舉變化莫測，只要有奮戰精神、有必勝的決心，「會贏的」。

盧秀燕今出席大肚區合興宮贈匾儀式，被問及獲得五星市長，滿意度也是六都最高，是否幫侯友宜拉抬聲勢？盧秀燕則表示，她這兩天看美國NBA東區的冠軍戰，邁阿密熱火隊在東區各個隊伍中排名第八，所以大家稱該隊為「老八」，熱火隊經奮戰、有必勝決心後拿下東區冠軍，所以球是圓的、選舉也變化莫測，前面落後沒有關係，熱火隊排第八最後拿到美國東區冠軍。

盧秀燕認為侯友宜才剛出線，且過去是一位除暴安良的警察英雄，有奮戰的精神，只要有奮戰精神、必勝的決心，「會贏的」。