許多民眾喜歡到好市多採買，也會在網路社團分享心得，一名網友貼出一款強力保鮮膜，稱「好市多用過最難用的東西」，沒想到網友評價兩極，有人認同原PO覺得不好用，也有許多人直呼「非常好用，之前台灣沒有的時候，還專程從美國扛回來」，甚至有網友表示「洗澡時可以包住傷口避免碰到水」。

一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一款保鮮膜照片，並發文直言「好市多用過最難用的東西」；貼文曝光後引發兩極評價，許多網友認同原PO，「這個我也覺得世界難用」、「根本不好撕」、「盒子設計不良，難用」、「一個3年用不完，不是不好用，是超級難用！」

也有網友表示該款保鮮膜盒子上的切割器設計不良，保鮮膜不好撕，不過找對角度就變好用了，「這個比一般保鮮膜好用，湯還會不會溢出來」、「這個張力很強，密合度也很好，拿來封碗、鍋子，還可以當蓋子」、「我覺得超好用的，密封性強、不容易破，也可以分裝肉類」、「這款好用，缺點在切割器！」

有網友還表示，「盒子不好用，保鮮膜真心好用，受傷不能碰水，洗澡時用來包傷口都行」、「前陣子兒子膝蓋擦傷，洗澡無法碰水，這個保鮮膜直接包住整個膝蓋，都不會進水。」