女星陳喬恩2022年和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，小倆口總是形影不離，曾偉昌就放閃曬出嬌妻游泳影片，穿泳裝的陳喬恩四肢纖細、肌膚白嫩，完全看不出已44歲，姣好身材超不科學。

曾偉昌昨（30日）在IG限動曬出嬌妻游泳影片，只見陳喬恩現身頂樓泳池游泳，她雙手撥水、雙腳彎曲，嘴巴還咬著呼吸管，推測應是初學者，更吸睛的是，穿泳裝的陳喬恩四肢纖細、肌膚白嫩，且蠻腰曲線明顯，好身材相當不科學，完全看不出她已44歲。

陳喬恩四肢纖細、肌膚白嫩。（圖／曾偉昌 Instagram）

陳喬恩稍作休息時，曾偉昌還問：「在看什麼魚？」陳喬恩則調整了一下呼吸管，並指著水面說：「裡面好多魚耶」，小倆口一搭一唱，幽默對話不難看出小倆口的好感情。

陳喬恩和曾偉昌2019年在戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》結緣，兩人在去年3月低調結婚，並一起上實境秀《妻子的浪漫旅行》分享婚後互動，陳喬恩感性提到，戀情曝光後收到不少祝福，但也有惡意批評，這也讓她坦言，如果能重來，她不會公開戀情。