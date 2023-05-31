柯文哲再喊蓋金廈大橋 侯友宜回應了 @ChinaTimes

金門近日成許多政治人物造訪熱門地點，新北市長侯友宜表示，金門因地緣政治關係非常敏感，我們要重啟對話跟交流，讓對話跟交流降低衝突，建構兩岸溝通橋樑，就從金門開始。只要能一步步推動兩岸和平，從和平開始，讓國家安定、台海穩定，我們人民平安，才可以帶動繁榮的經濟。

對於民眾黨主席柯文哲提到要蓋金廈大橋，把金門設為兩岸和平試驗區，侯友宜說，和平是所有人最期望的，不管是在金門或是在台灣各地，都是同樣的聲音。

侯友宜表示，金門經過炮火洗禮，又因戰事受到管制，後來小三通後漸漸有起色，又受到兩岸問題面臨很大的挑戰，他認為，金門是地緣政治非常重要戰略地位，更是可促進兩岸和平溝通橋樑很重要的地方，政治人物到金門表示對和平態度，跟他的理念完全一致，如何讓和平在最有象徵意義的地方，促進兩岸不斷對話、交流與 經濟蓬勃發展，才是大家所要的。

不過金門縣長洪允典表示跟侯友宜不熟，包括前立法院長王金平也曾說不熟，侯友宜表示，不管熟跟不熟，其實只要有共同信念價值都能站在一起，就像市民朋友不見得天天能跟侯友宜見面，但只要認同侯友宜信念價值，大家就能站在一起為國家、土地、為人民生活好。

至於被徵召後民調沒有慶祝行情，侯友宜說，他會堅定腳步，他一生只有一個信念，守著中華民國的安全、經濟跟繁榮、永續，顧好台灣這塊土地，因為都是我的「厝家人」，他不會忘了信念，不管如何「逆境堅定力，風雨生信心」，他永遠不懈怠，為國家做最大奉獻。