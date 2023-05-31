【全程字幕】被追問是否與郭台銘「海誓山盟」 柯文哲大笑回一句 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲昨天晚間應鴻海創辦人郭台銘之邀去海邊散步聊天，增添外界「郭柯合」想像，他今天表示，「合作是沒問題」郭台銘有副手互補性，但對方不會來當副手。

金門浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典，郭台銘昨天與柯文哲昨天都到金門參拜，2人更在參拜和抬轎時2度同框，互動熱絡。郭台銘晚間又相約柯文哲在小金門海邊散步聊天，更傳出跟柯文哲感性表達「海誓山盟」。

柯文哲今天上午在金門黨公職人員陪同下前往距離中國廈門最近的小金門雙口海灘參訪，隨後轉往沙溪堡參觀沙溪坑道，用望遠鏡遠望遠方廈門等。

針對昨晚跟郭台銘的會面，還傳出「海誓山盟」，柯文哲接受媒體聯訪時表示，「我們又不能禁止別人說什麼話」，媒體追問有被霸王硬上弓感覺嗎？柯文哲則說，「也還好，客隨主便，民宿是事先就訂好的」過程中郭台銘說了很多在廈門的投資經驗回憶，大部分都是在聽對方講。但沒有提到2024合作，「不會在這種場合講這種話」。

對於怎麼看「郭柯合」，柯文哲坦言，「合作是沒問題」，還是要團結一切可團結的力量，朋友要多敵人要少，民眾黨在立法院也是如此。

柯文哲認為，2024理想副手比較喜歡企業界或中南部的，主要是互補性要高。至於郭台銘符合企業界條件，他也坦言，郭台銘確實有互補性，但對方不會來當副手，且2人票源重疊，也還沒聊過相關議題，但一定會爭取支持。

此外，媒體也追問郭台銘似乎「見柯心切」，但只有國民黨總統參選人侯友宜見不到郭台銘，柯文哲則回應，「國民黨主席朱立倫應該也見不到」。

郭台銘昨天晚間在臉書表示，因為得知柯文哲下榻的民宿剛好在友人老家附近，特別撥了通電話邀約，也請朋友盡盡地主之誼，帶領走訪烈嶼最美的海邊。

郭台銘感性指出，2個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫，只希望大家忙完工作，看看海，好好享受平常難以感受到的平靜。看著這片海，只希望永遠和平，讓這樣的美麗能永遠保存。