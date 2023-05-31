南亞（1303）今（31）日召開股東會。董事長吳嘉昭表示，第二季部分負面因素逐步趨緩，營運市況可望逐季回升。今年亦有包含台灣樹林廠區的離型膜、ABF載板、醫療用的減白血袋，及林口廠區熱塑性生物可分解塑膠（PBAT）、大陸寧波廠區的丙二酚及昆山廠區的ABF載板陸續完工，預計每年可創造2百億元以上的產值。

此外，有鑒智慧科技應用領域日趨成熟，南亞除設備、製程持續導入人工智慧外，將整合各項數位化數據，發展數位管理平台，使生產控制達到最適化及製程與管理智慧化，推升營運效率。

吳嘉昭認為，大陸惠州廠區的銅箔基板及玻纖布已於111年投產。電子材料上半年市場仍偏保守，但下半年起在疫情管制放寬、通膨趨緩及產業鏈經過近一年調控庫存，將可恢復正常，且各國持續推動新能源車政策，加速鋰電池發展，加上AI、5G通訊、伺服器及風電建設及相關應用，促使電子材料需求成長。

考量大環境營運變數仍多，南亞將積極推動優化產品組合，積極拓展市場，創造產能最大效益；善用智慧科技，加速數位轉型，推升營運效率。另，強化營運體質，超越公司治理指標，邁向永續發展。

吳嘉昭指出，電子材料將掌握市場發展趨勢，持續以5G高頻高速、新能源車及車用電子基板等新材料為核心，發展高值化、差異化之高階應用材料，帶動一系列上下游產品發展，並優化現有產品、汰弱存強，朝向產品高端化，開拓多元市場，同時整併設備產線，發揮最高生產量能，有效提升產能利用率，創造產能最大效益。

此外，因應市場需求、供應鏈轉移及降低碳足跡、在地供應等趨勢，南亞將以台灣、大陸、美國、越南等地生產布局，建構區域化供應體系並強化供應鏈自主性，掌握東南亞、南亞等新興發展與歐洲地區經濟復甦商機，藉由產地、市場、通路多元化，提高產銷彈性。