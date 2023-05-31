嘉里大榮（2608）今日召開股東常會，董事長沈宗桂指出，因應後疫情時代對於冷鏈物流之高度需求，於2022年啟用觀音物流中心低溫倉儲及低溫配送服務，搭配自動化倉儲料架及低溫配送貨櫃碼頭等專業設備，嚴格管控低溫貨物溫度履歷，為全民之食安與公共衛生把關。

嘉里大榮表示，2022年營收下滑的主要因素，是台灣經歷新冠確診案例最多的一年，各行各業均受到不少衝擊，嘉里大榮集團確診總人數更達1925人，造成人力短缺，進而影響營運配送動能。不管是全球通貨膨脹引發的油價上漲，為保護員工及客戶持續付出的各項防疫成本等，都直接導致公司在獲利上的表現不如2021年亮眼。

沈宗桂提及，另一方面因應國內物流人力長期短缺之挑戰，嘉里大榮逐步採行貨件規格標準化政策，導入自動化檢貨系統及自動化倉儲料架等設備，加速理貨及配送效率，擴大倉儲及配送服務量能。

沈宗桂表示，嘉里大榮將以四大核心業務方向持續發展：發展開放型專業醫藥物流服務，推展商流服務、為客戶提供完整的SPD (Supply Processing Distribution)供應鏈管理；配合政府將冷鏈物流納入GHP法規，確保消費者食品安全，全面提升低溫配送及倉儲服務品質，符合HACCP品質標準，成為台灣冷鏈物流指標品牌；高科技產業回台擴廠，增加科學園區高科技電子產業供應鏈之保稅物流倉配服務的需求，以及強化都會型快遞配送體系，滿足消費大眾快速配送服務需求。

嘉里大榮持續推動企業永續發展及ESG，強化公司在「環境保護」、「社會責任」及「公司治理」三大議題上的重視。配合淨零排放政策，公司除持續車輛汰舊並投入新期別環保車，更於去年導入電動三輪車及油電混合貨車，落實低碳排之能源技術應用，同時提升都會區配送之路順優化效率。