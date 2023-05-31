新華社5月31日報導，俄羅斯航太歷史學家、齊奧爾科夫斯基航太研究院院士亞歷山大·熱列茲尼亞科夫當地時間5月30日說，神舟16號載人太空船成功發射，使得人類同時在太空人數達到創紀錄的17人，這是中國航太事業的成就，也是世界航太事業的成就。

新華社報導，熱列茲尼亞科夫受訪時說，中國發射神舟16號載人太空船為人類太空和宇宙探索帶來更多可能，令人驚喜，也非常有意義。神舟16號將3名中國太空人送入太空後，人類同時在太空人數達到創紀錄的17人。

他說，雖然人類進入太空已有60多年歷史，但任何載人太空船的發射在世界航太界都是重大事件。中國展示了在航太領域的前進步伐，其成就令人印象深刻。

熱列茲尼亞科夫指出，中國在世界航太領域的重要性與日俱增。不僅是這次發射和中國太空站的相關工作，中國在火星和月球探測以及其他相關領域的研究動向都備受世界矚目。「這些項目很有趣，也很有意義。」

他認為，俄羅斯和中國在太空探索的許多項目中可以開展合作。

5月30日，搭載神舟16號載人太空船的長征二號F運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火升空，成功將3名太空人送入太空。