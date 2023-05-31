「黑膠教父」、資深音樂人李坤城和小40歲林靖恩的爺孫戀10年前鬧得沸沸揚揚，上月男主角因大腸癌逝世，享壽66歲，李坤城的兒子最近則是跳出痛批林靖恩霸佔老家，有意拿回財產全數做公益。今(31日)稍早，李坤城兒子再將父親臉書換了大頭貼，從原本的骷髏頭換成了俏皮的猴子，媒體詢問他是否已經心情平靜？他坦言想要休戰，卻也埋伏筆說：「看她表現，目前不想節外生枝了」。

李坤城10年前和好友的女兒林靖恩擦出愛苗，轟動台灣社會，林靖恩的爸後來提告李坤城涉嫌誘騙女兒脫離家庭，但李坤城到案後否認，地院檢察官最後不起訴李坤城，而他一度表示有意和林靖恩登記結婚，數度受訪都無下文，直到今年他因大腸癌臥病在床，兩人才在病房完成婚禮。

對此，李坤城的兒子在臉書痛批林靖恩主導結婚是別有用心，更爆料林靖恩將父親戶頭的錢領光、車子賣光，霸佔老家不處理遺產稅和貸款，還破壞老家的家具，「把從小長大的老家搞得烏煙瘴氣，我若沒有進去把神主牌搶救移出來也是會被林小姐摔爛」，林靖恩則澄清沒有霸佔意圖，老家的鎖換了有給李坤城的兒子備份鑰匙，「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」

今稍早，李坤城兒子悄悄換了父親臉書大頭貼，據《TVBS新聞網》報導，他解釋因為自己跟爸爸生肖都屬猴，才換了這張，他不想再跟酸民計較，原本預告周末有大爆料的發文也被他刪了，他坦言想要停止，自己本來計畫做的是公開父親未曝光的作品，李坤城兒子更說，最近買到想要的房子了，未來可以圓爸爸遺願好好照顧姑姑，至於繼母林靖恩，他表示完全沒連繫，似乎有意放下一切，但不忘補充「看她表現」。