國民黨屏東縣議員鄭雙銓於2018九合一大選中順利連任，但卻被查獲他涉以每票500元為代價，在友人開設的早餐店綁樁賄選。一審依違反選罷法判4年，二審維持原判。31日高雄高分院更一審宣判，將他改判處有期徒刑3年6年，褫奪公權3年。可上訴。

檢警追查發現，鄭雙銓在2018年11月競選屏東縣議會第19屆議員期間，掃街後特意到選區內張姓女友人開的早餐店以1票500元，家裡共有6人有投票權，共3000元的代價企圖賄選，但當時張女當場拒絕。大選前，鄭雙銓再次前往早餐店，又委託張女轉交1500元予另名彭女。

檢方接獲情資，扣得疑似選舉人名冊等證物，並傳喚相關人員到案說明，彭女全盤托出，繳回1500元賄款，刑事部分屏東地院一審依《選罷法》判鄭雙銓4年、褫奪公權4年，二審上訴遭駁回。

他不服上訴，經最高法院撤銷發回，31日高雄高分院更一審宣判，考量鄭雙銓行賄時部分是「預備」階段，因此原判決部分撤銷改判，改判3年6月，褫奪公權3年。可上訴。