一間情趣用品店日前貼出公告徵「體驗員」，待遇是月薪10萬到15萬元，還有獎金制度，業者喊出年薪能破百萬，且還有周休二日，但仔細看工作內容，每月需體驗至少200個情趣用品，等於一天要射10次以上，讓網友直呼太操「原來是要徵超人啊」。

這間情趣用品店在臉書粉專張貼求才資訊，徵求「情趣用品體驗員」，月薪10萬到15萬元，周休二日，獎金則從2000至1萬元，工作內容是試用情趣用品，包括大、中、小型飛機杯、肛門按摩器、潤滑液等，每天需體驗10款飛機杯並寫心得文章，每月至少體驗200個商品，完成200篇文章。

就連身體條件雇主也列出門檻，器官長度超過16公分為佳，為了維持體驗公平性，使用每款情趣商品皆需在30秒內射出，不能使用禁藥。

雖然薪資優渥，但工作內容不是一般人能辦得到，讓一票網友嚇得退縮，紛紛留言「一天出來10+次，這風吹就勃起的16歲也做不到啊」、「每個月打底310次，這還活得到20歲嗎」、「有這條件早就應徵男優了」、「確定沒有違反勞『雞』法？」、「真壓榨，榨乾的那種」、「不如一人3萬塊請五個人比較容易」；對此，業者則回應「年薪百萬可不是讓大家來舒服的」。