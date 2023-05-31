近日大陸宣布恢復台灣赴大陸團客旅游，但陸委會呼籲應同時開放大陸民眾赴台旅遊，觀光局也說需等旅遊「小兩會」協商後才能解除相關禁令。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月31日表示，台灣民眾來大陸團體旅遊早在30年前就形成常態，需要旅遊「小兩會」協商的說法完全站不住腳，誰對台胞和旅遊業者著想，誰站在利益對立面，答案一目了然。

大陸官方5月19日宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務。朱鳳蓮表示，民進黨公開表示不會解除禁止旅行業組織台灣民眾旅遊團來大陸的禁令，引發台灣各界不滿。兩相對比，誰在為台灣同胞和旅遊業者著想，誰站在他們利益對立面，答案一目了然。

朱鳳蓮更說，所謂需要旅遊「小兩會」協商的說法，是完全站不住腳的。台灣民眾到大陸團體旅遊，早在30年前就逐漸形成常態，根本不需要兩岸協商。而台灣方面明令禁止民眾到大陸團體旅遊是30多年來從未有過。民進黨拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。