電子材料營收貢獻占比南亞最大貢獻，吳嘉昭表示，電子材料在半導體的發展對於電子材料有居重要地位，他也大方分享日前去國際電腦展聽輝達創辦人黃仁勳的演講，他說到，現在大家普遍討論的生成式AI會逐漸發展，整體能量很大，未來對於載板、CCL(銅箔基板)、DRAM的商機都很大。

吳嘉昭談到，以電子產業來說，5月、6月是傳統淡季，就是一般所謂的「五窮六絕」，確實比較辛苦，但儘管比較辛苦，希望第二季獲利狀況可以和第一季相當，那就相當不錯。

吳嘉昭表示，今年上半年電子業營運，雖仍然有壓力，但在各國持續推動新能源車的政策下，將加速鋰電池發展，加上AI、5G通訊、伺服器及風電建設與相關創新應用，下半年電子業需求可望回升。未來南亞將善用智慧科技，加速數位轉型，推升營運效率，除設備、製程持續導入人工智慧外，將整合各項 數據，發展數位管理平台，建立智能化經營架構。

另外，在新擴建與投資方面，吳嘉昭表示，南亞今年內台灣及大陸各廠區將有多項投資陸續完工，預計每年可創造2百億元以上的產值。不僅如此，往後數年仍將陸續進行台灣南電ABF載板、電子材料及廠區太陽能系統建置等等擴建案，帶動業績持續成長。