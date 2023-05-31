中國國家統計局公布，5月製造業PMI為48.8，為連續第2個月呈現萎縮，並創下去年12月以來新低。非製造業PMI為54.5，較4月下滑，亦落後市場預期。綜合PMI跌至52.9。

恆生科技股指數下挫2.67%，微博跌近9%，跌幅最大；其次為網易、嗶哩嗶哩跌約5%。百度、蔚來、美團、快手均跌逾4%。中芯國際和理想汽車是唯2力守在平盤之上的主要成份股，分別暫漲0.9%和1.7%。

受原油價格重挫逾4%打擊，油氣股全面走低，中石油、中海油、中石化均跌約3%。中海油田服務跌近2%。

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陸5月PMI為48.8％ 製造業景氣小幅回落
《電子零件》正崴加大海外佈局 3年目標非陸產能佔比15~20％
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