中國5月製造業採購經理人指數（PMI）意外疲弱，離岸人民幣應聲貶至7.1169兌一美元，再創6個月新低，受此打擊，周三香港恆生指數盤中重挫2.20%，報18189.26點，與今年1月27日創下的高點22700相比下跌近20%，距離跌入熊市僅差一步之遙。國企股(H股)跌2.3%，為6139.88點。