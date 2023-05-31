中國國家統計局公布，5月製造業PMI為48.8，為連續第2個月呈現萎縮，並創下去年12月以來新低。非製造業PMI為54.5，較4月下滑，亦落後市場預期。綜合PMI跌至52.9。
恆生科技股指數下挫2.67%，微博跌近9%，跌幅最大；其次為網易、嗶哩嗶哩跌約5%。百度、蔚來、美團、快手均跌逾4%。中芯國際和理想汽車是唯2力守在平盤之上的主要成份股，分別暫漲0.9%和1.7%。
受原油價格重挫逾4%打擊，油氣股全面走低，中石油、中海油、中石化均跌約3%。中海油田服務跌近2%。
中國5月製造業採購經理人指數（PMI）意外疲弱，離岸人民幣應聲貶至7.1169兌一美元，再創6個月新低，受此打擊，周三香港恆生指數盤中重挫2.20%，報18189.26點，與今年1月27日創下的高點22700相比下跌近20%，距離跌入熊市僅差一步之遙。國企股(H股)跌2.3%，為6139.88點。
中國國家統計局公布，5月製造業PMI為48.8，為連續第2個月呈現萎縮，並創下去年12月以來新低。非製造業PMI為54.5，較4月下滑，亦落後市場預期。綜合PMI跌至52.9。
恆生科技股指數下挫2.67%，微博跌近9%，跌幅最大；其次為網易、嗶哩嗶哩跌約5%。百度、蔚來、美團、快手均跌逾4%。中芯國際和理想汽車是唯2力守在平盤之上的主要成份股，分別暫漲0.9%和1.7%。
受原油價格重挫逾4%打擊，油氣股全面走低，中石油、中海油、中石化均跌約3%。中海油田服務跌近2%。
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